Kronprinzessin Amalia: Sie kann nicht länger schweigen! Ihr Lebensalbtraum hört einfach nicht auf

Mit ihren Eltern Máxima und Willem-Alexander konnte Amalia beim Staatsbesuch in der Karibik für eine kurze Auszeit ein klein wenig Normalität genießen. Es war ihre erste offizielle Reise als Thronfolgerin, und natürlich wurden die Royals auch dort auf Schritt und Tritt von ihrem Sicherheitsteam begleitet, trotzdem war es für Amalia möglich, endlich wieder so etwas wie Freiheit zu schnuppern und nicht nur im Palast sitzen zu müssen. Normalerweise wird sie rund um die Uhr bewacht, darf sich ohne Security nicht bewegen. Wie "Closer" berichtet, sprach sie während der Reise nun erstmals über die vergangenen Monate: "Zu Beginn meiner Studienzeit dachte ich, ich würde das tun, was Studenten tun. Die Realität war leider alles andere als das. Ich will ganz ehrlich sein: Es fällt mir immer noch sehr schwer", so Amalia. Ein Ende ihres unfreiwilligen Lebens im goldenen Käfig ist nicht abzusehen. Wenigstens hat Amalia die Unterstützung ihrer Eltern, die mächtig stolz darauf sind, wie tapfer ihre Tochter mit der schlimmen Siutation umgeht...

