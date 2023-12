Kronprinzessin Mary: Frederik happy mit einer anderen! Diese Bilder sind ein Stich ins Herz

Was hat sie, was ich nicht habe? Dieser Gedanke könnte Prinzessin Mary von Dänemark derzeit schlaflose Nächte bereiten. Seit Paparazzi ihren Mann, Kronprinz Frederik, mit Genoveva Casanova in Madrid (Spanien) erwischt haben, steht Marys Leben Kopf. Hat ihr Frederik sie wirklich mit der schönen Mexikanerin betrogen? Es gibt Fotos, die zeigen, wie er den Tag mit der 47-Jährigen verbringt, abends mit ihr ins Restaurant geht und morgens aus ihrer Wohnung kommt. Fest steht: Eine einzige Nacht könnte das Familienglück zerstören!