Kronprinzessin Mette-Marit: Schwerkrank! So geht sie mit der Diagnose um

In der ZDF-Show "Leute heute" wird ein Ausschnitt einer norwegischen Sendung gezeigt, in der Mette-Marit über ihre Krankheit spricht: "Die Krankheit ist schmerzhaft, schwierig und ziemlich hart.", gibt die 50-Jährige zu, doch sieht trotzdem etwas Positives in dem Ganzen: "Gleichzeitig hat es auch etwas Gutes, denn man begegnet sich selbst. Und man muss sich ernst nehmen. Es ist außerdem unerlässlich, runterzufahren. Das musste ich ausgiebig tun. Es gab mir die Gelegenheit, innezuhalten und langsamer zu leben und herauszufinden, was mir Kraft gibt und was mir Kraft nimmt und wie ich den Alltag bewältigen kann.", sagt die Kronprinzessin.