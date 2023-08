Prinzessin Mette-Marit: "Das Leben ist nicht endlos"

Neben dem Interview ließ sich Mette-Marit für das Magazin für ein Fotoshooting ablichten: In einem gelben, bodenlangen Seidenkleid des Modelabels Erdem fotografiert und zeigt auf den Aufnahmen, wie gut sie sich in ihrem Alter fühlt. Doch im Gespräch zeigt sie sich trotzdem nachdenklich: "Wenn du 50 wirst, merkst du tatsächlich, dass das Leben nicht endlos ist", sagt die Kronprinzessin. "Aber dieses Alter hat auch etwas sehr Gutes. Es gibt mir Sicherheit. Ich mache mir jetzt viel weniger Sorgen darüber, was die Leute über mich denken. Andere Dinge sind jetzt wichtiger." Das Wichtigste für Mette-Marit sei es inzwischen, eine gute Mutter zu sein, wie sie erzählt.

Doch bereuen tut die Kronprinzessin nichts: "Zunächst einmal denke ich, dass man damit anfangen muss, sich selbst zu vergeben", erklärt sie. "Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir tun können. Für alle Fehler, die wir im Leben gemacht haben. Und es wird irgendwann viele geben."