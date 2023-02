Kronprinzessin Victoria: Die Anzeichen sind eindeutig! Ihre alten Traumata sind zurück

Später ruderte der König zurück und erklärte seinen Stolz auf Victoria und "ihren unermüdlichen Einsatz für Schweden". Doch da war das Kind schon im Brunnen. Die Schweden sind in Sorge um Victorias Gemütszustand.

Denn Carl Gustaf machte diese Äußerung nicht zum ersten Mal. Auch als Victoria Jugendliche war, deutete der König an, sich seinen Sohn als Nachfolger zu wünschen. Die Folge: Victoria litt. 1997 ihre Magersucht bekannt. Ein Trauma, das ihre Seele verwundete. Und heute? Sie ist so dünn geworden. Schlimmer Gedanke: Will Carl Gustaf seine Tochter dahin treiben, dass sie freiwillig auf den Thron verzichtet …?

Auch interessant

Auch in der Ehe von Victoria und Daniel läuft es gerade gar nicht rund: