Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Von wegen glücklich! Das konnte niemand ahnen

Der Vater Beamter beim Sozialamt, die Mutter Postangestellte, er selbst Fitnesstrainer. Als das über das Privatleben von Victorias neuer Liebe herauskam, rümpften sogenannte Freunde der Kronprinzessin, und sogar ihr eigener Vater König Carl Gustaf, die Nase.

Darüber schreibt Johan T. Lindwall in seinem Buch "Victoria – prinsessa och mamma" (dt.: "Victoria – Prinzessin und Mutter"). "Hinter seinem Rücken spotteten sie über alles, von seiner Herkunft bis zu seinem Kleidungsstil. Dass er oft in Militärhosen, einem T-Shirt und einer Baseballmütze auf dem Kopf auftrat, wurde von vielen belächelt, und Daniel bekam schnell einige böse Spitznamen", zitiert "Das Neue Blatt" den Autor. Selbst der König zögerte nicht, Victorias Wahl vor seinen Freunden offen zu kritisieren. "Er dachte, dass Daniel der falsche Mann für seine Tochter sei."

Besonders Victoria, die ihren Daniel so liebte, konnte das kaum ertragen. "Sie war von den bösen Gerüchten betroffen und wurde sehr traurig. Sie konnte nicht verstehen, wie die Menschen um sie herum Daniel nicht mögen konnten. Für sie war er das Beste, was ihr je passiert ist, und sie wusste, was für ein wunderbarer Mensch er war." Zum Glück kann man heute sagen: Sie glaubten an ihre Liebe und zeigten es schließlich allen: Sie sind Schwedens beliebtestes Traumpaar!

