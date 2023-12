Kronprinzessin Victoria: Ihr mutiger Kampf um die Krone zu retten

In Berlin und Wiesbaden flogen der 46-Jährigen die Herzen zu, ihre Sorgen lächelte sie weg. Professionell und sympathisch trat Victoria auf, dazu sprach sie fließend Deutsch – dank ihrer in Heidelberg geborenen Mama Silvia. "Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief", sagte sie vor dem Bundestag. Auch zwischen Victoria und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie First Lady Elke Büdenbender stimmte die Chemie. Keine Frage: Victoria kann Königin!