Kronprinzessin Victoria & Prinz Daniel: Trennung! Er flieht in die USA

Daniel reist plötzlich ab

Trotz oder gerade wegen dieses Statements glauben jedoch viele, auch Adelsexperten, dass es beim einstigen Traumpaar kriselt. Und jetzt flüchtete Daniel auch noch in die USA! Vom 13. bis 17. März flog er in die Vereinigten Staaten, um seine Arbeit für das "Prins Daniels Fellowship" voranzutreiben. In Anbetracht der Krisen-Gerüchte finden Beobachter diese Reise sehr plötzlich. Doch nach Angaben des Pressesprechers sei sie angeblich lange geplant gewesen.

Das ist aber nicht die einzige Sache, die die Schweden rätseln lässt. Denn zu Prinzessin Estelles 10. Geburtstag Ende Februar veröffentlichte der Hof zwei Bilder: eines von ihr allein, eines mit den Großeltern Carl Gustaf (75) und Silvia (78). Ein Foto mit ihren Eltern fehlt. Dabei wäre das der perfekte Zeitpunkt gewesen, um der Welt trotz aller Scheidungs-Gerüchte zu zeigen: Wir sind eine glückliche Familie! Aber nur, wenn es auch wirklich so wäre …

Blitzscheidung! Victoria kann ihrem Daniel einfach nicht verzeihen: