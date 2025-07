Laura Lettgen verblüfft bei "Beauty & The Nerd" – damit hat niemand gerechnet

Sie war laut, direkt – und nie um einen Spruch verlegen: In Formaten wie "Are You The One – Realitystars in Love" oder "Kampf der Realitystars" sorgte Laura "Blond" Lettgen eher für Streit als Harmonie. Doch jetzt, bei "Beauty & The Nerd", schreibt das Trash-Sternchen ihre eigene Geschichte komplett um – und wird dafür gefeiert wie nie.