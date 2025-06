10.000-Euro-Skandal bei "Kampf der Realitystars": Kandidat erkauft sich Platz im Halbfinale

Reality-Legende Frank Fussbroich zeigt, dass er in Sachen Taktik noch eine Schippe drauflegen kann: Er erhöht Lauras Mega-Gebot um 399 Euro und sichert sich so für 10.399 Euro die begehrte Safety. Laura ist fassungslos! Noch schlimmer: Frank wirft ihren engsten Verbündeten Can Kaplan aus der Sala, was bei ihr für einen emotionalen Zusammenbruch sorgt. Doch dann kommt es für das Reality-Sternchen noch dicker: Beim anschließenden Safety-Spiel triumphiert Jens Hilbert ausgerechnet mit Giuliana im Schlepptau – sie dürfen in der kommenden "Stunde der Wahrheit" nicht nominiert werden.