Laura Maria Rypa: Diesen Profifußballer datete sie vor Pietro Lombardi!

Lauras Ex Weston McKennie lebt inzwischen den Traum vom Profifußballer in einem anderen Land und einer anderen Liga weiter. Nach seiner Leihe zu Juventus Turin in die höchste italienische Spielklasse in der Saison 2020/21 verpflichtete „Die alte Dame“ den Mittelfeldspieler für satte 21,9 Millionen Euro. In Sachen Liebe sieht es für den Amerikaner inzwischen auch wieder gut aus: Er soll eine Beziehung mit dem italienischen Supermodel Chiara Frattesi (22) führen. Besonders pikant: Chiaras Bruder Davide Frattesi (22) ist ebenfalls Profifußballer. Er spielt für Inter Mailand, einem der größten Rivalen von Juventus Turin, im Rennen um die Meisterschaft. Wie sich McKennie und Chiaras Bruder miteinander verstehen, ist bisher unbekannt, denn weder Weston McKennie noch Chiara Frattesi haben die Beziehung bislang öffentlich gemacht.