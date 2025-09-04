Laura Maria Rypa gesteht ehrlich: "Es fehlt noch eine ganze Menge"
Nach dem Beziehungs-Aus muss Laura Maria Rypa das gemeinsame Haus fertigstellen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie herausfordernd und ernüchternd das Projekt wirklich ist!
Laura Maria Rypa muss seit der Trennung alleine am Traumhaus werkeln.
© IMAGO / Future Image
Wer glaubt, ein Hausbau läuft nach Plan, wird schnell eines Besseren belehrt – das zeigt jetzt auch Laura Maria Rypa. Nach der Trennung von Pietro Lombardi steht sie vor der Aufgabe, das gemeinsame Bauprojekt zu beenden. Auf Instagram gibt sie dazu Einblicke, die wenig beschönigen.
Noch viel zu tun – und kein Ende in Sicht
"Ich war heute wieder auf der Baustelle und ehrlich gesagt... es fehlt noch eine ganze Menge", fasst Laura zusammen. Sie schätzt, dass rund 50 Prozent der Arbeiten noch offen sind. Der Eindruck, man sei bald fertig, täusche.
Dabei geht es laut Laura nicht nur um optische Feinarbeiten. "Ich meine nicht Deko oder Lampen. Die Bäder sind nicht fertig, die Elektrik ist noch nicht abgeschlossen und über den Garten reden wir lieber gar nicht", erklärt sie offen.
Die Situation versieht Laura mittlerweile mit deutlicher Kritik. Der Frust ist spürbar – sie gesteht, sich das alles "viel schöner vorgestellt" zu haben. Auch ein erneutes Bauprojekt schließt sie nach dieser Erfahrung kategorisch aus: "Wenn ich jemals nochmal so ein Projekt starten müsste: never ever again."
Durchhalten trotz Rückschlägen
Bei ihren Follower:innen stößt Laura mit diesen ehrlichen Worten auf Verständnis. Der Hausbau ist für sie – gerade nach der Trennung – eine riesige Herausforderung. Ob und wann sie das neue Heim beziehen kann, bleibt offen. Klar ist nur: Laura gibt nicht auf und zieht das Projekt durch, auch wenn es anders läuft als ursprünglich geplant.