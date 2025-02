Laura Maria Rypa: Harte Worte! Die nächste Klatsche für Sarah Engels

Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) werden in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr. Klar: Es kann manchmal ziemlich unangenehm sein, wenn die Ex und die neue Partnerin sich kennenlernen. Doch eigentlich sah es eine Zeit lang so aus, als würden sich die Frauen in Pietro Lombardis (32) Leben zumindest tolerieren.

Der Zug der vermeintlichen Harmonie scheint nun aber endgültig abgefahren zu sein. Nach einem öffentlichen Schlagabtausch hat Sarah eine Unterlassungsklage gegen Laura Maria erwirkt. "Wenn sie Alessios Namen noch mal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben", klagt Pietro in seiner Instagram-Story. Eine unangenehme und stressige Situation für alle Beteiligten ...