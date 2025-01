Beef mit Laura Maria Rypa eskaliert: Jetzt mischt sich Sarah Engels Mutter ein

Laura Maria Rypa teilt brisante Screenshots

Doch die Aktion ging nach hinten los! Sarah Engels löschte die Screenshots schnell wieder, doch Laura hatte sie bereits gespeichert und veröffentlichte sie nun selbst. "War ihr Eigentor", schreibt sie und wirft Sarah nun unter anderem vor, ihren Sohn Alessio in den Streit hineinzuziehen. "Der Junge ist nur am Leiden und es tut mir unfassbar leid, dass nicht mal die beiden Geschwister den Geburtstag zusammen verbringen können, weil sie mir nicht mal geantwortet hat." Die 28-Jährige zeigte sich in ihrer Instagram-Story sogar in Tränen aufgelöst.

Sarah Engels' Mutter mischt sich ein

Doch es kommt noch dicker! Auch Sarah Engels' Mutter schaltete sich in den Streit ein und teilte auf Instagram gegen Laura Maria Rypa aus. "Ich muss so lachen, auch wenn manche ekelhafte Kreaturen vor Neid sogar nicht mal den Witz verstehen", schrieb sie als "Sonistrano" auf Instagram und legte noch nach: "Tja, hat wohl bisher nicht ganz gereicht dein Nichts können ... außer bei Sarah stalken und langsam so richtig Oberwasser bekommen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, hat wohl nix gebracht?"

Das ließ Laura nicht auf sich sitzen und konterte: "Jetzt lache ich auch und das als Mutter." Der Streit zwischen den beiden Frauen erreicht also eine neue Eskalationsstufe – ein Ende scheint nicht in Sicht!

