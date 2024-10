Laura Maria Rypa: "Ich versuche, ruhig zu bleiben"

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um häusliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Laura Maria Rypa (28) macht aktuell eine turbulente Zeit durch: Vor wenigen Tagen machten Schlagzeilen die Runde, dass Laura Maria von ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32) bei einem Streit geschüttelt worden ist, während sie ihr sechs Wochen altes Baby in der Trage hatte. Pietros Griff soll so stark gewesen sein, dass Laura Maria Blutergüsse davon am Hals trug. Nach langem Schweigen meldete sich Pietro nun selbst mit einem Statement bei seinen Fans und erklärte, was wirklich in der Gewalt-Nacht passiert sein soll. Er weist die Gewaltvorwürfe von sich und stellt klar, seine Frau "niemals geschlagen" zu haben.

Inzwischen haben sich die Wogen offenbar wieder geglättet: Laura Maria und Pietro zeigten sich auf Instagram bereits wieder glücklich und wollen nach Außen den Eindruck einer heilen Familie vermitteln. Denn wie Laura Maria jetzt in ihrer Instagram-Story teilt, muss sich die Zweifach-Mutter jetzt ganz anderen Problemen widmen ...