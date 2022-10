Pietro Lombardi: Fieser Seitenhieb gegen Laura Maria! Womit hat sie das verdient?

Drama ums Geld

In ihrem Podcast plaudern die beiden nun über das Thema Geld. "Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient. Spaß", so Pietro. Tatsächlich verdient er sogar weitaus mehr! "In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen", erklärte er nämlich vor einiger Zeit in einem YouTube-Interview mit Bodybuilder Kevin Wolter.

Laura stellt trotzdem klar, dass sie für ihr Geld arbeitet. Ihren Job als Rechtsanwaltsfachangestellte hat sie laut "Bild" jedoch an den Nagel gehängt. Mittlerweile ist sie nur noch als Influencerin tätig. Von ihrem Freund wolle sie sich finanziell nicht abhängig machen, so die 26-Jährige. "Jetzt hast du eh ausgesorgt, du bist mit mir zusammen", stellt Pietro hochnäsig klar.

Was Laura wohl von diesen kleinen Seitenhieben hält? Immerhin betont sie immer wieder, dass sie ihre Reisen, ihr Essen und ihr Auto selbst bezahlt und das auch weiterhin so bleiben soll...

