Laura Maria Rypa: Öffentliche Liebeserklärung!
„Danke, dass du mich liebst“, schreibt Laura Maria Rypa. Ein emotionales Geständnis an eine ganz besondere Person …
Laura Maria Rypa: Mit ihren strahlend blauen Augen bringt sie so manchen um den Verstand!
Über 844 Zeichen hinweg bekennt Laura Maria Rypa in ihrem jüngsten Instagram-Post ihre Liebe – und das an eine ganz besondere Person. Und nein, es ist NICHT Pietro Lombardi, sondern jemand, der ihr schon seit Jahren zur Seite steht. Eine Liebe, die nicht von On-Off-Drama geprägt ist, sondern ehrlicher kaum sein könnte…
Laura Maria Rypa: „Du bist ein Teil von mir.”
Laura Maria Rypa liebt ihr Mutterdasein. Mit Leano Romeo und Amelio Elija ist sie zweifache Mama – und vor der Trennung von Pietro Lombardi hätte sie sich sogar noch ein drittes Kind vorstellen können. Doch klar ist: Zwei Geburten verändern das Leben jeder Frau. So erklärt Laura in einem emotionalen Instagram-Post: „Seitdem ich Mama bin, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Vieles ist anders geworden, und nicht jeder ist geblieben.“
Doch das ist nicht alles. In ihrem Beitrag fügt sie hinzu: „Aber du bist geblieben. Ohne zu urteilen. Ohne zu zweifeln. Mit unendlich viel Verständnis und Liebe. Und genau das ist für mich …“ – die Auflösung folgt: „… wahre Freundschaft!“
Denn ihre berührende Liebeserklärung richtet sich nicht an Pietro, sondern an ihre allerbeste Freundin Larissa Schlieper (@ninibeauty). Zum Schluss findet sie noch emotionalere Worte und zeigt einmal mehr, was wahre Freundschaft wirklich bedeutet: „Du bist so viel mehr als eine Freundin. Du bist ein Teil von mir. Danke, dass du mich siehst, auch wenn ich mich selbst mal verliere. Danke, dass du mich liebst, auch wenn ich nicht perfekt bin. Danke, dass du einfach da bist… bedingungslos. ♥️“
Keine Liebesklärung an Pietro Lombardi
Manchmal ist es nicht der Partner, sondern die beste Freundin, die einen wirklich versteht. Besonders Lauras Satz „Danke, dass du einfach da bist … bedingungslos“ geht unter die Haut. Denn war es nicht genau das, was ihr bei Pietro Lombardi oft gefehlt hat – und am Ende vielleicht sogar zum Trennungsgrund wurde?
Bereits im März 2025 sprach Laura Maria Rypa im RTL-Interview ungewöhnlich offen über den Alltag mit Pietro: „Wenn er sagt: 'So, ich gehe jetzt mal zum Friseur', dann geht er zum Friseur, weil er weiß, Mama ist zu Hause und Mama kümmert sich um die Kinder, Mama kümmert sich um den Haushalt und ich mach' jetzt mal mein Ding, was ich auch sonst vorher immer gemacht habe.“ Ein Satz, der deutlich macht: Pietro war im Familienleben nicht die allergrößte Hilfe – und verließ allzu oft auf Laura.
Ebenfalls räumte Laura ein: „Du musst den Haushalt machen, du musst dich um die Hunde kümmern, du musst dich um deinen Partner kümmern, du musst dich um dich kümmern. Du musst das alles irgendwie an einem Tag gemanagt kriegen.“
Bei all dem Stress und der Überforderung konnte sie auf eine immer zählen: ihre beste Freundin, die Laura den Rücken stärkte – und ihr zeigte, was echtes Vertrauen und wahrer Verlass bedeuten.
