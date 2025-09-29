Laura Maria Rypa: Öffentliche Liebeserklärung!

Denn ihre berührende Liebeserklärung richtet sich nicht an Pietro, sondern an ihre allerbeste Freundin Larissa Schlieper (@ninibeauty). Zum Schluss findet sie noch emotionalere Worte und zeigt einmal mehr, was wahre Freundschaft wirklich bedeutet: „Du bist so viel mehr als eine Freundin. Du bist ein Teil von mir. Danke, dass du mich siehst, auch wenn ich mich selbst mal verliere. Danke, dass du mich liebst, auch wenn ich nicht perfekt bin. Danke, dass du einfach da bist… bedingungslos. ♥️“