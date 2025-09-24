Laura Maria Rypa: Hilfeaufruf wirft Fragen auf
Seit der Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa herrscht Chaos, viele Fragen sind ungeklärt. Nun hat die Influencerin für ein neues Mysterium gesorgt.
Laura Maria Rypa ist offenbar mit ihrem Latein am Ende.
Am 17. August 2025 machte Laura Maria Rypa (29) die Trennung von Sänger Pietro Lombardi (33) öffentlich. Doch langsam kommen Fans Zweifel an der offiziellen Timeline. Offenbar liegt der Bruch schon viel länger zurück als zunächst angenommen …
Wie lange haben Laura und Pietro die Trennung verheimlicht?
Der Grund: Der Zeitpunkt der Kündigung des Mietvertrages des gemeinsamen Zuhauses ergibt wenig Sinn. Diese liegt nämlich offenbar schon fast vier Monate zurück – und das, obwohl das neue Haus, das das Paar gemeinsam gekauft hatte, noch lange nicht fertig ist. Wieso gaben Laura und Pietro ihr Mietshaus bereits im Juni 2025 auf, obwohl sie gar nicht sicher sein konnten, dass ihre neue Bleibe Mitte September fertig sein würde?
Schon am 12. September 2025 verbrachte Pietro seine letzte Nacht in dem Mietshaus, in dem er fünf Jahre lang, teils mit Laura und den gemeinsamen Kindern, gewohnt hatte. Danach zog er, das hat er mittlerweile selbst bestätigt, zu Kumpel Oliver Pocher (47), in dessen Keller er sein eigenes 25-Quadratmeter-Reich hat. Laura wiederum ist mit den Kids bei ihren Eltern untergekommen, wollte auf lange Sicht aber eigentlich in das neue Haus ziehen, dessen Renovierung sie in den letzten Wochen allein betreut zu haben scheint.
Will Laura Maria Rypa das neue Haus doch nicht?
Jetzt hat die Influencerin für noch mehr Verwirrung gesorgt. Auf Instagram bat sie ihre Community überraschend um Hilfe. „Hallo ihr Lieben, ich suche eine Unterkunft für mich, meine zwei Kinder und unsere Hunde“, informierte sie in ihrer Story. Eine neue Bleibe zu finden, in der auch Haustiere willkommen seien, sei nicht einfach.
Ihre Hunde vermisst Laura aber sehr, da diese schon seit Wochen bei ihrem Hundetrainer leben. Die Tiere aufzugeben, ist für die Blondine keine Option. Das Haus in Köln, Düsseldorf oder Umgebung, das sie nun mithilfe ihrer Fans finden möchte, soll also auch ihnen ein neues Zuhause bieten können.
Der Hilferuf wirft also vor allem eine Frage auf: Ist der Plan, in das neue Haus einzuziehen, endgültig vom Tisch? Und wenn ja, warum? Konnten sich Pietro und Laura, die die Immobilie nach eigenen Angaben 50/50 gekauft hatten, bezüglich der Finanzen nicht einigen? Oder hinkt Laura Maria bzw. die Baufirma, die mit der Renovierung beauftragt ist, einfach so sehr mit dem Zeitplan hinterher, dass sich der Termin für den Einzug auf unbestimmte Zeit verschiebt?
Die Antwort kennen aktuell nur Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi. Für immer können sie die genauen Details ihrer Trennung aber nicht unter den Teppich kehren …