Laura Maria Rypa: Hilfeaufruf wirft Fragen auf

Schon am 12. September 2025 verbrachte Pietro seine letzte Nacht in dem Mietshaus, in dem er fünf Jahre lang, teils mit Laura und den gemeinsamen Kindern, gewohnt hatte. Danach zog er, das hat er mittlerweile selbst bestätigt, zu Kumpel Oliver Pocher (47), in dessen Keller er sein eigenes 25-Quadratmeter-Reich hat. Laura wiederum ist mit den Kids bei ihren Eltern untergekommen, wollte auf lange Sicht aber eigentlich in das neue Haus ziehen, dessen Renovierung sie in den letzten Wochen allein betreut zu haben scheint.