Laura Maria Rypa: Traurige Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich
Die Trennung von Pietro Lombardi ist nicht spurlos an Laura Maria Rypa vorbeigegangen. Jetzt meldet sie sich mit einem emotionalen Geständnis bei ihren Fans.
Laura Maria Rypa leidet unter der Trennung von Pietro.
Ganze drei Jahre waren Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) verlobt, bis sie vergangenen Sonntag (17. August) überraschend ihre Trennung bekannt gaben: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.
Dass die letzten Wochen für beide hart waren, steht wohl außer Frage, doch jetzt meldet sich Laura Maria bei ihren Fans und verrät, wie schlecht es ihr wirklich geht.
Laura Maria Rypa war "unter großem Stress"
Zu einem Foto von sich von der Seite schreibt Laura Maria in ihrer Instagram-Story ein paar emotionale Worte: "Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte", stellt sie klar. Und weiter: "Es liegt nicht an gesunder Ernährung oder Sport, im Gegenteil. Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress", erklärt die Influencerin. Weiter stellt sie klar, dass sie sich so, wie sie aktuell aussehe, nicht mehr wohl in ihrem Körper fühle und von nun an wieder bewusster essen möchte. "Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden."
Ihren Fans möchte sie damit zeigen, dass nicht immer alles perfekt laufe. "Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht und ich mich nicht wohlfühle. Und das ist okay."
Was genau der Auslöser für den Stress und die damit verbundene Abnahme war, lässt Laura Maria offen. Allerdings kann natürlich eins und eins zusammengezählt werden...Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald besser geht.