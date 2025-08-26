Zu einem Foto von sich von der Seite schreibt Laura Maria in ihrer Instagram-Story ein paar emotionale Worte: "Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte", stellt sie klar. Und weiter: "Es liegt nicht an gesunder Ernährung oder Sport, im Gegenteil. Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress", erklärt die Influencerin. Weiter stellt sie klar, dass sie sich so, wie sie aktuell aussehe, nicht mehr wohl in ihrem Körper fühle und von nun an wieder bewusster essen möchte. "Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden."