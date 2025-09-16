Pietro Lombardi: „Ganz viel Liebe“! Emotionale Worte an Laura
Mieser Zoff nach der Trennung? Von wegen! Pietro Lombardi überrascht mit einer liebevollen Nachricht an seine Ex Laura Maria Rypa…
Pietro Lombardi blickt ernst in die Kamera.
© IMAGO / Gartner
Die Trennung von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) schlug ein wie eine Bombe. Und die Fans fragten sich: Kommt es jetzt zum bitterbösen Rosenkrieg? Bisher blieb es ruhig und nun geht Pietro sogar noch einen Schritt weiter: Er überrascht seine Ex mit liebevollen Worten und bedingungsloser Unterstützung…
Pietro Lombardi unterstützt seine Ex
Doch von Anfang an: Laura Maria hat es geschafft, sie hat ihren zweiten Duft „Mes Deux” auf den Markt gebracht. Sie ist super stolz auf ihr Produkt und bewirbt es natürlich fleißig in den sozialen Medien. Und sie bekommt ausgerechnet Unterstützung von Ex Pietro!
Der schreibt in einer Instagram Story an seine Verflossene gerichtet: „Hey Laura, ich weiß wie viel Herzblut und Kraft du in dieses Projekt gesteckt hast, wünsche dir den größten Erfolg mit deinem neuen Parfum. Lasst ganz viel Liebe da. Und ich kenne den Duft, er ist wirklich top, vertraut mir.” Außerdem postet er ein Video, dass das Parfum zeigt – diese Story wird sogar von Laura geteilt.
Damit zeigen die beiden: Auch wenn wir kein Paar mehr sind, wir unterstützen uns.
Durch die Kinder bleiben sie verbunden
Hinter der Harmonie steckt sicher vor allem eines: Die gemeinsamen Kinder. Ihre Söhne Leano (2) und Amelio (1) stehen für Laura und auch Pietro an erster Stelle. Gut möglich also, dass die beiden sich besonders für die beiden zusammenreißen und es daher kein böses Blut gibt.
Erst kürzlich erklärte Pietro offen: „Mir ist wichtig, kein Besuchspapa zu sein, der alle zwei Wochenenden mal kurz hallo sagt, mit den Kindern spielt und dann wieder weg ist. Ich will in jeder Phase Papa sein, mit allem, was dazugehört.” Und dafür werden ihm seine Söhne sicherlich für immer dankbar sein…