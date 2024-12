Laura Maria Rypa: Trennung von Pietro? Sie äußert sich auf Instagram

Einige Zeit später äußerte sich Pietro Lombardi nach dem Vorfall mit Laura Maria Rypa erstmals wieder öffentlich und beruhigte seine Fans. Beim Konzert in Bielefeld erklärte der Sänger, dass er und Laura nie getrennt gewesen seien. "Manchmal sind Zeiten hart", sagte Lombardi und betonte, dass die Beziehung trotz der Schwierigkeiten immer noch stark sei.

Tatsächlich scheinen die beiden seitdem gut miteinander auszukommen und ein starkes Team zu sein. Das bewiesen zuletzt immer wieder emotionale Posts auf Instagram. Darunter auch Pietros gefühlvoller Text zum 29. Geburtstag seiner Verlobten, den er unter einem bewegenden Video mit privaten Momenten, darunter ein Blick in den Kreißsaal und intime Szenen mit ihren gemeinsamen Kindern, veröffentlichte. Dazu widmete er seiner Verlobten rührende Worte: "Ich bin so stolz auf dich, auf alles, was du bist, eine wundervolle Frau, eine starke Mutter und meine Partnerin in allem."