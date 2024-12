Pietro Lombardi: Süße Liebeserklärung an Laura!

Doch der Sänger möchte noch etwas loswerden: "Viele zweifeln an uns, aber das Wichtigste ist, dass wir nie an uns zweifeln und das tun und werden wir nie", schreibt der ehemalige DSDS-Juror und fügt hinzu: "Unsere Beziehung ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist echt und gemeinsam meistern wir jede Hürde und wachsen daran. Lass uns alle negativen Stimmen hinter uns lassen und uns auf das konzentrieren, was zählt, unsere Familie [...]." Mit diesen Zeilen beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt für Pietro und Laura, sondern es ist auch eine deutliches Zeichen an alle, die die Beziehung kritisch betrachten, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Seine Verlobte reagiert mit einem vielsagenden Herz-Emoji unter dem Video.