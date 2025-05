Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Klinik: Sorge um Baby Leano

Obwohl es manchmal auch negative Stimmen gibt, lässt die Influencerin sich davon nicht runterziehen. Denn die meisten ihrer Fans sind positiv gestimmt und stehen ihr auch in schwierigen Zeiten bei. "Man kennt sich nicht persönlich, und doch fühlt es sich oft an wie eine kleine Familie. Und das bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann", schwärmt sie. "Ich bin so unendlich dankbar, eine so tolle Community hinter mir und meiner Familie zu wissen."