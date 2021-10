Pietro Lombardi ohne Mütze: Glatzen-Trauma! Darum trägt er eine Cap

Doch warum macht Pietro Lombardi eigentlich so ein Geheimnis um seine Haare? Im Podimo-Podcast „Pietro & Friends“ plauderte der Sänger mit Musikkollege Giovanni Zarrella über seine Jugend und kam dabei auch auf sein Markenzeichen zu sprechen. "Ich hatte damals lange Haare. Irgendwann war ich so verzweifelt, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil die Haare nicht so waren, wie ich sie wollte und dann habe ich deswegen die Schule geschwänzt." Ein Besuch beim Friseur sollte endlich Abhilfe schaffen, doch dann ging alles schief: "Irgendwann kam der Tag beim Friseur, dass ich gesagt habe: 'Mach einfach eine Glatze.'" Schnipp-schnapp, Haare ab!