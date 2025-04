Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Fans in Sorge – wo steckt Amelio?

Pietro Lombardi nimmt sich neben seinen Auftritten am Ballermann Zeit, um bei seiner Familie zu sein. Seine Verlobte Laura Maria Rypa und die beiden Söhne Leano (*2023) und Amelio (*2024) sind nämlich in einer ruhigeren Ecke der Baleareninsel untergekommen. Jetzt ließen die Vier es sich jedoch nicht nehmen, einen kleinen Familien-Ausflug zu machen. Gemeinsam ging es nach Palma, wo der Sänger und seine Liebsten "Sonne, Meer, kleine Gassen, leckeres Essen" genossen, wie es in einem Instagram-Post der beiden heißt.