Laura Maria Rypa: "Unfassbar traurig"! Jetzt spricht sie ein Machtwort

Aktuell erwartet Model Romina Palm (25) ihren ersten Nachwuchs mit Fitness-Star Christian Wolf (29). Dieser ist im letzten Jahr bereits einmal Vater geworden. Mit seiner Ex Antonia Elena (31) hieß er im März 2024 Söhnchen Noah auf der Welt willkommen. Zu dem Zeitpunkt war das Paar jedoch bereits getrennt und Christian mit Romina zusammen. Doch die Ex-Beziehung des Sport-Influencers scheint noch heute ein großes Thema für die einstige GNTM-Kandidatin zu sein. Zumindest im Netz, denn dort erreichen Romina noch immer unzählige Nachrichten zu Christian und Ex Antonia. Dies belastet die werdende Mutter so sehr, dass sie sich nun erstmal eine Auszeit von Social Media nehmen musste und noch einmal in einem emotionalen Statement betont: "Ich habe euch schon letztes Mal gesagt, dass ich nichts zu der ganzen Thematik rund um die Ex-Beziehung von Christian/aktuelle Verhältnisse usw sagen werden, da dort ein kleines Kind und ein noch ungeborenes Baby sind, die unter all dem am meisten leiden werden."