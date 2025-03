Laura Maria Rypa verkündet Auszeit: Das ist der Grund

Immerhin musste die zweifache Mutter in den vergangenen Wochen einiges durchmachen: Pietros Ex Sarah Engels (32) ließ ihr eine Unterlassungsklage zukommen, in der ihr verboten wurden, den Namen von Sarahs und Pietros Sohn Alessio (9) in den Mund zu nehmen. Offenbar war das alles zu viel für Laura und sie braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe ...