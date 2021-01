Laura Müller: Bitterer Schlag! Sie ist am Boden zerstört!

Wie nun bekannt gegeben wurde, soll die Nachfolge von Laura bei "DSDS" bereits feststehen. So soll niemand geringeres als Momo Chahine ihren Job übernehmen. Das ist zumindest in der ersten Folge des RTL-Formats zu sehen, die bereits jetzt bei TVNOW verfügbar ist. Der 24-Jährige schaffte es 2019 in der Castingshow selbst in die Live-Shows und bringt somit einiges an Erfahrung mit. Autsch! Für Laura alles andere als leicht! Wie Laura damit umgeht? Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...