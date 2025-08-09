Laura Müller: Jetzt gibt es richtig Ärger!

Pfui! Finden nicht nur viele Follower, sondern auch Tierschützer wie die Tierpsychologin und PETA-Fachreferentin Jana Hoger: Die Idee von Laura Müller sei "absolut schockierend" und mache "nicht nur wütend, sondern auch fassungslos", so die Expertin der Tierschutz-Organisation. "Es ist an Widerlichkeit kaum zu übertreffen, dass Hunde für eine derartige 'Arbeit' mit ihren feinen Spürnasen missbraucht werden sollen." Sie hoffe, dass es sich nur um ein Gerücht handele, mit dem "Frau Müller mal wieder Aufmerksamkeit und Clicks generieren will".