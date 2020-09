Laura Müller: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Laura zieht einen Schlussstrich

Auf ihrem Instagram-Account teilt Laura derzeit immer wieder Fotos von sich, die sie am DSDS-Set zeigen. Dafür erntet die Schulabbrecherin viel Hass von ihren Fans. Viele verstehen nicht, warum sie immer an ihrem Ehemann kleben muss und ihm kaum eine freie Minute lässt. Sei es die konstante Story-Werbung oder ihr Look - ständig wird die 19-Jährige heftig kritisiert. Darauf hat sie nun aber scheinbar keine Lust mehr!