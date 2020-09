Michael Wendler und Laura Müller: Ehe-Drama! Es geht um andere Frauen

Wie er das schaffen will? „Ich will ihn vor Gericht sehen, dafür werde ich kämpfen!“ Und welche Rolle spielt aus seiner Sicht die junge Laura an der Seite seines Sohnes? „Das ist doch ein Kindchen, die mitspielt, weil sie muss. Da ziehen andere die Fäden.“ Doch auch sie könnte das Buch des Wendler-Vaters interessieren: Es geht schließlich auch um pikante, peinliche und teils dramatische Frauengeschichten aus dem Vorleben des Schlager-Sängers…

