Laura Müller: Jetzt rudert sie wieder zurück

In den letzten Wochen schien es so, als wenn Laura Müller sich wieder mehr in der Öffentlichkeit präsentieren wolle. So teilte sie immer wieder fleißig Schnappschüsse von ihrem kleinen Vierbeiner Tiger und ließ damit alle Fanherzen höherschlagen. Doch hat sie "Social Media"-Präsenz von Laura Müller schon wieder ein jähes Ende gefunden?