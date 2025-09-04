Laura Müller: Jetzt spricht sie offen über pikanten Sexrekord
Laura Müller nimmt kein Blatt vor den Mund! Jetzt plaudert die Ehefrau von Michael Wendler ganz unverblümt über ihren persönlichen Sexrekord …
Haben viel Spaß miteinander: Laura Müller und Michael Wendler.
Laura Müller (25) hat kein Problem mit Freizügigkeit und stellt auf ihrem “OnlyFans”-Kanal immer wieder unter Beweis, wie wohl sie sich in knapper Kleidung fühlt. Sexuelle Andeutungen bringen die Ehefrau von Michael Wendler (53) nicht aus der Ruhe. Ganz im Gegenteil! Die ehemalige “Let’s Dance”-Kandidatin legt es immer wieder darauf an, ihren Fans mit doppeldeutigem Content einzuheizen …
Laura Müller legt pikante Sexbeichte ab
Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, was Lauras persönlicher Sexrekord an einem Tag ist. “Lieber Benni, ich werde hier keine Zahl droppen. Aber ich sage mal so: 'Mach dir einfach mal ein Musikalbum – vielleicht sogar von Michael Wendler – an. Und lass es komplett die ganze Zeit laufen, bis es dann vorbei ist. Dann weißt du ungefähr, wie oft”, verrät sie frech.
Lauras Geständnis kommt allerdings nicht bei allen gut an. Auf ihrem Instagram-Kanal häufen sich bereits die Kommentare ihrer besorgten und entrüsteten Follower:
“Können die Eltern da nicht eingreifen und sie da rausholen?”
“Laura, reiß dich zusammen. Das führt doch zu nichts. Ich dachte, dass du mehr drauf hast. Dein Niveau sinkt immer tiefer.”
“Wie kann man sich nur so billig geben?”
Die Kritik prallt einfach an ihr ab
Von den kritischen Kommentaren ihrer Fans lässt Laura sich nicht beirren. Sie postet weiterhin munter freizügige Clips und rührt die Werbetrommel für ihren kostenpflichtigen “OnlyFans”-Account. Irgendwie muss das Geld ja in die Kasse gespült werden …
