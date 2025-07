Sorge um Laura Müller: "Geld wird knapp" – Geht sie jetzt zu weit?

Ob in knapper Wäsche, mit gespreizten Beinen oder beim Oberschenkelmassieren eines Mannes – Laura Müller inszeniert sich in ihren Instagram-Stories so offenherzig wie nie. In einem Clip knetet sie den Oberschenkel eines Mannes – mit sichtbarer Reaktion. Pikant: Fans vermuten, es sei nicht einmal Michael Wendler selbst, da die Hände zu jung wirkten. Diese Szene wirft Fragen auf – und sorgt für reichlich Empörung in den Kommentaren.