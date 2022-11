Laura Müller: Kontaktabbruch! Sie will nicht mehr

Vor ihrer Medienpräsenz lebte Laura ein ganz normales Leben in Tangermünde. Sie jobbte an der Kasse von Edeka und war ein echter Männerschwarm. "Sie saß meist an Kasse 3. Beim Warten in der Schlange haben die meisten Jungs sie angeschmachtet, in der Schule sowieso", berichtet ein ehemaliger Mitschüler jetzt der "BILD"-Zeitung. Eine andere Mitschülerin sieht ihre "Only Fans"-Karriere mittlerweile kritisch. "Anfangs fand ich ihren Aufstieg an Wendlers Seite zum It-Girl toll. Jetzt sieht es eher nach Zuhälter als nach liebendem Ehemann aus."