Laura Müller & Michael Wendler: Miese Lüge aufgeflogen! Sie hat alles geplant

Haben Michael Wendler und Laura Müller etwa alle belogen? Als die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen sind, waren viele Fans des Sängers zunächst kritisch. Der Altersunterschied der beiden ist so groß, dass keiner an die wahre Liebe der beiden glaubte. Doch der "Sie liebt den DJ"-Interpret versicherte, dass Laura bereits 18 Jahre alt war, als die beiden sich kennenlernten. Das hat sich nun jedoch als Lüge herausgestellt. Damals war sie nämlich erst 16 Jahre alt...