Laura Müller: "Let's Dance"-Drama! Steigt sie freiwillig aus?

Als Laura Müller die Anfrage für „Let’s Dance“ bekam, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Doch ihr Freund war absolut nicht begeistert. riet ihr klar von der Teilnahme ab, da er bereits selbst an der Show teilnahm und am eigenen Leib erfahren musste, wie anstrengend das Training werden kann.

Laura hat das Training unterschätzt

Die 19-Jährige hat jedoch nicht auf ihren Schatz gehört und brachte gerade die zweite Trainingswoche mit hinter sich. Doch das Training ist anstrengender, als Laura gedacht hätte. In einem -Video filmt ihr Tanzpartner sie dabei, wie sie auf der Couch liegt und sich nicht mehr bewegen möchte. „Ich sterbe“, klagt Laura. Wirft sie etwa freiwillig das Handtuch?

„Ich bin ab und zu wirklich überfordert“, gesteht die Influencerin bereits in der ersten Trainingswoche. „Egal, was Christian macht – es sieht alles gut aus! Und ich mache das jetzt stundenlang und es sieht nicht ansatzweise so aus, wie er das macht. Ich will gut sein und gut tanzen, aber es klappt halt nicht so, wie ich mir das gedacht habe.“ Sogar Tränen sind schon geflossen!

Doch Laura stellt auch klar, dass sie zeigen möchte, was in ihr steckt. Einfach aufgeben? Keine Chance!

