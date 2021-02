Laura Müller: Insider packt aus - Kann nur noch Carmen Geiss sie retten?

Carmen Geiss hat Mitleid. "Der hat sich selbst zerstört. Mir tut er einfach leid. Ich hoffe, er kommt irgendwann wieder in die richtige Bahn", sagte sie erst kürzlich im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Da die Millionärsgattin selbst Mama von zwei Töchtern im ähnlichen Alter ist, könnten vor allem bei Laura Muttergefühle aufkommen. "Carmen ist eine Löwenmutter. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lauras Situation den Beschützerinstinkt in ihr weckt", plaudert jetzt ein Insider gegenüber dem Magazin "In" aus. "Ein erster Schritt wäre, dass Laura Michael Wendler in den USA den Rücken zukehrt. Dann könnte Carmen ihr bestimmt helfen. Sie ist seit Jahren im Business und hat genügend Kontakte, um Laura wieder auf die Beine zu helfen."

Noch hält Laura zu ihrem "Schatzi", will von Trennung nichts wissen. Ob sie bald doch ihre Meinung ändert und sich von Carmen helfen lässt? Das wird sich zeigen...

