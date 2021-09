Laura Müller: Neuanfang ohne Michael Wendler! Sie hat endlich den Absprung geschafft

Bis es so weit ist, kämpft Laura auf eigene Faust um Sympathiepunkte. Um Aufmerksamkeit und zur Abwechslung mal positive Schlagzeilen zu generieren, heizt sie regelmäßig Schwangerschaftsspekulationen an und postet fleißig Fotos ihres süßen Labrador-Welpen Tiger. Mit dem klaren Ziel, ihr eigenes Image aufzupolieren und gleichzeitig von Michael und seinen Pandemie-Schwurbeleien abzulenken. Doch es bleibt ein Problem: Um ihr Schicksal endlich wieder selbst in die Hand nehmen zu können, braucht sie dringend Geld! Laura wird von ihrem eigenen Mann nach Strich und Faden abgezockt. Auf dem Höhepunkt des Laura-Wendler-Hypes hatte sie mit Auftritten in TV-Shows, dem "Playboy"-Shooting und vielen Werbe-Deals zwar richtig gut verdient. Aber sie kommt nicht an ihre Ersparnisse ran, denn sämtliche Gagen wurden an die US-Plattenfirma Cape Music Inc. überwiesen, auf deren Konten Michael freien Zugriff haben soll, obwohl offiziell seine Tochter als Geschäftsführerin eingetragen ist.

Auch Adeline zählt bekanntlich zu den vielen Opfern der finanziellen Machenschaften des Wendlers. Um ungestraft einen Gerichtstermin in Deutschland schwänzen zu können, trickste er ihr sogar die schriftliche Bestätigung ab, sie würde zum fraglichen Zeitpunkt heiraten. Doch Adeline hat schneller reagiert als Laura und den Absprung gewagt, lebt mittlerweile in Kalifornien, Tausende Kilometer vom windigen Vater entfernt. Zwar konnte sie nicht all ihre Sorgen zurücklassen – zuletzt erzählte sie von harten Wochen und schlaflosen Nächten –, doch in ihren Insta-Stories wirkt sie dennoch wie erlöst. Es tut ihr sichtlich gut, Michaels Fängen entkommen zu sein. Ob Laura sich ein Beispiel an ihrer Stieftochter nehmen wird? Ihre hartnäckigen Bemühungen um neue Deals zeigen ja, wie sehr ihr die aussichtslose Situation in Florida mittlerweile zu schaffen macht. Zumal offenbar noch immer nicht zweifelsfrei feststeht, dass der Wendler und seine Ex Claudia Norberg tatsächlich rechtskräftig geschiedene Leute sind. Claudias Insolvenzverwalter Sebastian Henneke zweifelt das nun laut "Bild"-Zeitung in einem aktuellen Bericht an das Amtsgericht Duisburg sogar ganz offiziell an – ein Nachweis läge noch immer nicht vor! Das Netz aus Lügen und Intrigen zieht sich also immer mehr um Laura zusammen – allerhöchste Zeit für einen Befreiungsschlag! Doch vorerst hat sie die Rechnung wohl ohne ihren Schatzi gemacht. Der scheint wenig erbaut von den Zukunftsplänen seiner Frau und hält sie offenbar weiter an der Kandare. Man kann ihr also nur stumm die Daumen drücken …