Claudia Norberg: Frisch verliebt! Er ist der neue Mann an ihrer Seite

Wie nun nämlich enthüllt wurde, soll das Herz von Claudia offenbar wieder Luftsprünge machen! So hat sie nach Michael angeblich einen neuen Partner an ihrer Seite. Um den bis jetzt unbekannten Mann soll es sich um Luxus-Autohändler Hubertus Freiherr von Falkenhausen handeln. Gegenüber "Bild" bestätigt der 56-Jährige: "Ja, es ist so, ich bin mit Frau Norberg seit acht Monaten zusammen." Dank ihm lebt Claudia auch weiterhin ein absolutes Luxusleben und kann sogar auf den Fuhrpark des Freiherren zurückgreifen: "Sie fährt ein Auto aus meinem Luxusfahrzeug-Bestand, ganz kostenlos. Das Benzin muss sie selber bezahlen. Wenn Frau Norberg danach fragen würde, würde ich ihr auch einen Porsche geben, aber sie ist bescheiden." Wow! Was für eine Hammer-News! Und auch zu Michael hat Claudias neuer Freund eine ganz klare Meinung: "Sie stand dafür gerade, was ihr Ehemann machte, weil der keine Firma mehr führen konnte, weil schon mal eine Insolvenz vorlag. Ich finde, sie hat es verdient, eine Abfindung aus der Ehe erhalten zu haben. Um ihr Leben einigermaßen weiter Leben zu können." Und was sagt Claudia zu so viel Offenheit von ihrem neuen Partner? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu und bestätigte auch noch nicht die Liebesgerüchte! Wir können also weiterhin gespannt sein...