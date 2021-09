Laura Müller: Neustart ohne Michael Wendler! Es gibt schon einen anderen Mann

Die junge Auswanderin will zurück ins Rampenlicht, so viel ist klar. Seit einiger Zeit bastelt sie verzweifelt an einem Comeback als Influencerin, machte Werbung für haarwuchsfördernde Fruchtgummis oder Hundegeschirr. Bisher ohne viel Erfolg. Die großen lukrativen Deals blieben aus. Nun hat Laura offenbar die rosarote Brille abgesetzt und erkannt, dass sie mit Micha an ihrer Seite nichts mehr reißt – auch wenn ihre Liebe noch groß ist.