Laura Müller: Völlig am Ende! Ist das ihr letzter Ausweg?

Nun will auch Laura Müller einiges verkaufen - vor allem ihre Handtaschen. "Ich habe einfach zu viele Handtaschen und das ist Fakt. Ich habe mir vier Louis-Vuitton-Handtaschen herausgesucht, die ich gerne an jemanden von euch geben möchte", teilt sie ihrer Community bei Instagram mit. Eine handsignierte Autogrammkarte bekämen die Käufer dazu - so hätten die Fans noch etwas Persönliches von ihr. Ein Schnäppchen ist das aber nicht: Ihre teuerste Tasche kostet stolze 1.785 Euro. Dabei handelt es sich um eine Louis Vuitton Néonoè Epi BB.

