Laura Müller: Sex-Offensive! Jetzt zieht sie alle Register

Laura hat sich die Kritik der Fans wohl zu Herzen genommen und veröffentlich jetzt endlich sexy Content. In dem neuesten Video zieht die 21-Jährige langsam ihre Hose über ihren eingeölten Po. Dabei trägt sie lediglich einen knappen Tanga. "Guten Morgen aus Amerika. Ich starte in den Tag und bei dir ist es schon wieder Abend", begrüßt Laura ihre Follower. Außerdem erzählt sie, dass den Morgen besonders liebt. "Er verspricht so viel." Mit solchen heißen Aussichten könnte der Tag für Lauras Follower sicherlich immer starten!

Baby statt Trennung! Die überraschenden Bilder von Laura und Michael aus Florida seht ihr im Video: