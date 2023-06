Laura Müller & Michael Wendler: Das Baby ist da! So heißt der Wendler-Sprössling

"Unser Baby ist da", schreibt die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Eine echte Jubel-Nachricht für die Fans - aber auch für die Eltern. "Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe", schreibt Laura Müller begeistert. Doch damit nicht genug! Die frisch gebackene Mama lüftet direkt das Geheimnis um das Geschlecht und den Namen ihres Kindes: "Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt." Eine emotionale und magische Zeit, die Michael Wendler und seine Ehefrau in vollen Zügen genießen: "Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr."

