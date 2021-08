Laura Müller & Michael Wendler: Neue traurige Details aus ihrer Alptraum-Ehe enthüllt

Hier erwartet sie die Hölle auf Erden – und die hat der Wendler in den letzten Monaten ordentlich für sie angeheizt: Einen Skandal nach dem nächsten lieferte er, unter anderem mit seinem Abgang bei "DSDS", seinen durchgeknallten Verschwörungstheorien und einem ekelhaften KZ-Vergleich. Und jetzt auch noch der Haftbefehl! Laura schaffte es nicht, sich davon glaubhaft zu distanzieren. Die Konsequenz: Ihr Image ist im Keller, Jobs als Influencerin fährt sie gegen die Wand, und TV-Jobs sind auch nicht in Sicht. Klingt nicht gerade nach einer guten Zukunftsprognose in good old Germany! Da bleibt sie doch lieber in den USA, wartet ab – und hofft: darauf, dass der Wendler im Frühjahr 2022 seine Greencard in eine amerikanische Staatsbürgerschaft tauschen kann. Denn zieht sich der Wendler-Prozess in Deutschland noch weiter und wird der Wendler nicht vom Gericht offiziell vorbestraft, ist diese Chance tatsächlich drin! Dann bekäme Laura ebenfalls eine verlängerte Aufenthaltsgenehmigung. Genau das, wonach die 20-Jährige zu streben scheint. In den USA ist für sie nämlich alles sonniger, hier genießt sie ein sorgenfreies Leben inklusive Villa mit Pool vor der Haustür. Denn dass nach wie vor Cash vorhanden ist, dafür hat der Wendler gesorgt. Einen Teil seiner RTL-Gage legte er nämlich in Gold an – weg vom Konto, damit seine Gläubiger nicht drankommen. Das sollte für ein weiteres Jahr reichen. Und dann? Laura bereitet sich offenbar schon darauf vor: Auf ihrem Insta-Kanal schaltet sie neuerdings immer öfter auf Englisch um, ihre Profilbeschreibung und die Captions unter den Bildern sind ebenfalls nicht mehr auf Deutsch. Weil sie so internationale Follower und Werbe-Partner anlocken will? Mal abwarten, wie lange es dauert, bis ihr der Wendler auch diesen Traum wieder kaputt macht …