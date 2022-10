Laura Müller & Michael Wendler: Skurriles Video aufgetaucht! Sie tun es schon wieder

Protz-Alarm im Supermarkt

Auf ihrem Instagram-Kanal überrascht Laura ihre Follower nun mit einem Shopping-Video aus Florida. Zusammen mit ihrem Ehemann begibt sie sich auf die Suche nach der passenden Dekoration für die Weihnachtstage. Wer jetzt allerdings glaubt, dass nur bunte Christbaumkugeln im Einkaufswagen der Wendlers gelandet sind, der täuscht sich!

In einem minutenlangen Video protzen die beiden wieder einmal so heftig mit ihrem Geld, dass auch eingefleischten Fans der Mund offenstehen dürfte. Am Ende landet nicht nur ein deckenhoher Weihnachtsbaum in ihrem Einkaufswagen, sondern auch ein lebensgroßer, singender Weihnachtsmann, ein riesiger Nussknacker und ein leuchtendes Rentier. Zwischendurch filmt Laura immer wieder demonstrativ die Preise der einzelnen Deko-Teile, die alle im dreistelligen Bereich liegen. Die Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und würde am liebsten alles mitnehmen, was sie sieht. Am Ende muss sogar ein Mitarbeiter des Ladens den beiden beim Tragen helfen! Auweia...

