Laura Müller & Michael Wendler: Trennung? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Auch wenn Laura und Michael eine schlimme Zeit hinter sich haben, halten sie scheinbar immer noch an ihrer Liebe fest. So postet Laura nun in ihrer "Instagram"- Story ein Bild von sich und ihrem Schatzi beim gemeinsamen Abendessen. Von einer Ehe-Krise kann also nicht die Rede sein. Wie es wohl für Laura und Michael weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...