Laurin Lanz: So süß ist der Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz

Geburtstag: 15. September 2000

Sternzeichen: Jungfrau

Augenfarbe: blau

Haarfarbe: braun

Geschwister: zwei Halbschwestern (geboren 2014 und 2018) aus der Beziehung von Markus Lanz und Angela Gessmann

Acht Jahren lang waren die deutschen -Moderatoren und eines der berühmtesten Paare der deutschen Fernsehlandschaft. Es folgte 2006 die plötzliche Trennung des TV-Traumpaares. Anders als so häufig in der Branche, haben die beiden Fernsehstars ihrem gemeinsamen Sohn Laurin Luis Lanz zuliebe ein gutes Verhältnis zueinander gewahrt. Doch wer ist der unbekannte Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz?

Markus Lanz und Birgit Schrowange im Liebesglück

Während Birgit Schrowange seit Oktober 1994 die wöchentliche Infotainment-Sendung „Extra – Das -Magazin“ moderiert, gelingt Markus Lanz 1998 als Elternzeitvertretung der Durchbruch mit „Explosiv – Das Magazin“. Noch im gleichen Jahr werden die beiden RTL-Moderatoren das Traumpaar des Senders. Der gemeinsame Sohn Laurin Luis Lanz erblickt im September des Jahres 2000 das Licht der Welt. Mittlerweile sind seine Eltern nach einer gescheiterten achtjährigen Beziehung leider getrennte Wege gegangen. Ob es am Altersunterschied lag oder doch dem rasanten Erfolg der Moderatoren ist bis heute nicht klar, denn beide schweigen eisern über die Trennungsgründe.

Birgit Schrowange: Trauriges Hochzeits-Drama!

Während Markus Lanz 2011 in Südtirol die Deutsch-Japanerin Angela Gessmann heiratete und zwei weitere Kinder bekam, fand Birgit Schrowange 2017 nach langer Suche endlich auch ihr Glück. An der Seite ihres neuen Freundes Frank Spothelfer, einem Schweizer Diplomingenieur, strahlt die Fernsehmoderatorin trotz Fernbeziehung bis über beide Ohren. Die beiden Turteltauben lernten sich auf einer Kreuzfahrt kennen und lieben. Der Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ verriet Schrowange im September 2018: „Sie sei verliebt wie eine 20-Jährige“. Zur gleichen Zeit steckt der 18-Jährige Sohn Laurin Lanz mitten in der Pubertät!

Markus Lanz wirkt glücklich mit seiner zweiten Ehefrau Angela Gessmann beim Deutschen Fernsehpreis 2008 Foto: Getty Images

Laurin Lanz: Unbekannter Sohn von Markus Lanz

Im Gegensatz zu ihren neuen Liebschaften, halten Brigit Schrowange und Markus Lanz ihren gemeinsamen Sohn Laurin bis heute von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist, dass Birgit mit ihrem Sohn in Köln lebt und das alleinige Sorgerecht für den mittlerweile Volljährigen hat. Doch da Markus Lanz und seine Ex bis heute ein gutes Verhältnis miteinander pflegen, begleitet Sohn Laurin seinen berühmten Vater häufig auf gefährliche Grönland-Expeditionen. Bereits mit vier Jahren war der Knirps das erste Mal mit ihm Gepäck. Doch seine Mama Birgit Schrowange sieht die abenteuerlustigen Vater-Sohn-Ausflüge gelassen, denn sie vertraut ihrem Ex-Partner Markus Lanz bis heute.

Markus Lanz und Birgit Schrowange: Was denkt der Sohn über die Trennung?

Obwohl die zwei erfolgreichen Fernsehmoderatoren sich bis heute blendend verstehen, war die Trennung von Birgit Schrowange und Markus Lanz im Jahr 2006 für ihren gemeinsamen Sohn Laurin sehr schmerzhaft. In der „ “-Talkshow „Menschen bei Maischberger“ spricht Birgit 2014 offen über ihre einstigen Sorgen: „Mir hat es fast das Herz gebrochen, als ich meinem Sohn die Trennung mitteilen musste.“ Doch mittlerweile hat sich auch Laurin mit der Trennung seiner Eltern arrangiert. Bei der 2017 äußerte die Moderatorin im Paar-Interview gegenüber „Bunte“, „dass sich ihr Sohn sehr über die neue Liebe seiner Mama freuen würde“.

Ein seltener Anblick: 2012 begleitet der 12-jährige Sohn Laurin seinen Vater Markus Lanz zum ersten "Wetten, dass...?"-Auftritt Foto: Getty Images

Laurin Lanz: Wie der Vater, so der Sohn…

Weniger gefreut hat sich der Jugendliche jedoch über die neue Haarfarbe seiner Mama. So entschied sich Birgit Schrowange 2018 parallel zur neuen Beziehung auch für eine Typveränderung. Um dem Jugendwahn entgegenzuwirken, trägt die erfolgreiche TV-Moderatorin ihre Haare seither grau und kurz geschnitten. Sohn Laurin zeigte sich direkt entsetzt: „Oh Mama, was hast du denn gemacht? Du siehst aus wie ein Junge!“ Mittlerweile haben sich Birgit und ihr Sohn Laurin sowohl an den neuen Mann in ihrem Leben als auch an die neue Frisur gewöhnt.

Charakterlich kommt Sohn Laurin ganz nach seinem Vater Markus Lanz. Während der -Moderator in seiner eigenen Talkshow „Markus Lanz“ regelmäßig polarisiert, nimmt auch sein Sohn Laurin kein Blatt vor den Mund. So verriet Birgit im Interview mit „Bild der Frau“ 2017, dass ihr Sohn nicht nur seinen eigenen Kopf hat, sondern auch noch verdammt gut aussieht. Gesegnet mit blauen Augen und dunklen Locken hat der Mädchenschwarm Laurin Lanz wohl von beiden Eltern nur das Beste abbekommen. Verstecken braucht sich der mittlerweile volljährige Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz also definitiv nicht.

Birgit Schrowange wagte einen radikalen Schnitt. Im Video seht ihr wie hübsch die TV-Moderatorin mit ihrer neuen Haarfarbe aussieht: