Frank Spothelfer: Wer ist der Partner von Birgit Schrowange?

Lange hat es gedauert, doch nun soll es für immer sein! Mit dem Schweizer Diplom-Ingenieur Frank Spothelfer hat Birgit Schrowange ihr großes Glück im Alter von 58 Jahren gefunden. Ursprünglich stammt der acht Jahre jüngere Mann an ihrer Seite ebenfalls aus Deutschland, doch er hat sich gemeinsam mit seinen zwei Töchtern bereits vor über 20 Jahren am Zürichsee in der Schweiz niedergelassen. Dort agiert Frank Spothelfer als Geschäftsführer des US-Konzerns Elliott Turbomachinery AG in Lachen SZ. Da Birgit Schrowange in Köln lebt, führen die beiden seit geraumer Zeit eine Beziehung auf Distanz. Gemeinsamen Auftritten auf dem Roten Teppich steht das Beziehungsmodell trotzdem nicht im Wege.