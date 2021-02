Lavina Wollny: Neues Pärchenfoto mit ihrem Tim sorgt für Wirbel

Das Lavinia Wollny zu ihrer Familie ein super Verhältnis hat, ist definitiv nichts Neues. So ist es keine Seltenheit, dass die Wollny-Sprösslinge gegenseitig ihre Social Media Posts kommentieren. Doch wie es scheint, sorgt Lavinia Wollny mit einem Pärchenfoto mit ihrem Tim bei ihrer Schwester Estefania für besonders viel Aufsehen. So kommentiert die Sängerin unter dem Liebesfoto: "Sweeeeet! Also Lavinia, Tim jetzt nicht so". Worte, die der Freund von Lavinia nicht lange auf sich sitzen lässt...